Des passagers pour Paris bloqué plus de 3 heures dans un avion sur l'aéroport de Nice

Les conséquences de la grève contre la réforme des retraites ont été nombreuses ce jeudi. L'une d'elle a concerné un avion pour Paris de la compagnie EasyJet qui est resté sur le tarmac niçois pendant plus de 3 heures avec l'ensemble des passagers à bord. La tension dans l'appareil était palpable selon certains passagers. L'avion a finalement pu décoller mais seulement après avoir débarqué une partie des passagers puis appelé la police pour dégager la passerelle. Bref, opération et vol galère pour les clients de cette compagnie et pour ce vol qui d'habitude dur juste un peu plus d'une heure.

