Des passages à niveau équipés de caméras de surveillance dans le Territoire de Belfort

Sur la ligne de TER Belfort-Delle, six passages à niveau sont maintenant équipés de caméras de surveillance. Le but : dissuader les automobilistes qui seraient tentés de passer quand le feu est rouge, au moment où les barrières se ferment.

Morvillars, France

Le dispositif était présenté à la presse mardi 21 janvier. Six passages à niveau sont équipés de caméras (à Danjoutin, Bourogne, Morvillars, Granvillars, Joncherey et Delle) sur les treize que compte la ligne Belfort-Delle. Une trentaine de TER y circulent chaque jour.

Les caméras sont à l'essai pendant un an, notamment à Morvillars. En moyenne 8000 voitures empruntent ce passage à niveau quotidiennement. Quand le feu passe au rouge, certains automobilistes n'hésitent pas à traverser alors que la barrière est en train de se fermer. Isabelle Ricciardella est responsable communication à la SNCF Réseau. Pendant les opérations de sensibilisation, elle constate régulièrement ce type de comportement. Elle rappelle aux automobilistes les règles de sécurité à l'approche d'un passage à niveau : "La première règle étant, feu qui clignote : arrêt absolu." Elle en profite pour les informer que le passage à niveau est maintenant filmé.

A Morvillars, 8000 véhicules empruntent le passage à niveau chaque jour © Radio France - Mado Oblin

Prévenir les accidents

Les images seront conservées 30 jours, et seront visionnées en cas d'accident. "Pour le moment on est uniquement sur l'enregistrement d'images qui permettent à la SNCF de savoir exactement ce qu'il se passe sur le passage à niveau. On n'est pas sur de la verbalisation, explique Jérôme Grand, le directeur de SNCF Réseau en Bourgogne Franche-Comté. Ces images seront exploitées pour continuer à améliorer la prévention aux abords des passages à niveau et pour réduire les accidents."

Une mesure expérimentale

"On vérifiera l'efficacité de ce dispositif en le comparant avec les sept autres passages à niveau qui ne sont pas équipés de caméras de surveillance", précise David Philot, préfet du territoire de Belfort. Dans un an, la mesure pourrait être généralisée à d'autres lignes de train si elle s'avère efficace. Il rappelle également que l'an dernier, dans le Territoire de Belfort, une personne est décédée lors d'un accident sur un passage à niveau.