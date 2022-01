Des passages piétons illuminés en bleu la nuit à Montbazon pour "plus de sécurité"

C'est à l'heure de pointe, le matin de 6h à 8h et le soir de 18h30 à 23h, que les neuf projecteurs s'allument. Une lumière bleue très vive qui réfléchit sur les bandes blanches des passages piétons pour inciter les automobilistes à ralentir. À Montbazon, ces projecteurs LED sont installés depuis la mi-janvier, après avoir testé pendant un mois.

La municipalité s'est inspirée ce qui se fait dans d'autres villes européennes ou françaises, comme Bougival ou Pantin en région parisienne. Aurélie, une habitante, trouve l'initiative intéressante. "Ce qui est bien, c'est que c'est très visible pour les voitures. Sur la route de Monts, où j'habite, la vitesse a été abaissée de 50 à 30 km/h mais il y a beaucoup d'automobilistes qui ne tiennent pas compte des passages piétons et surtout des gens qui rentrent de l'école ou qui vont à l'école avec leurs enfants. Comme ils sont pressés, ils ne s'arrêtent pas. Donc, pour les piétons, c'est une bonne nouvelle d'avoir ces lumières en plus."

Avec cette lumière bleue, les véhicules ont un peu l'impression qu'il peut y avoir un danger potentiel et ils ont tendance à lever le pied

Stéphanie ne dira pas le contraire, surtout pour la traversée de Montbazon, sur la RD910, empruntée par 10.000 voitures chaque jour, soit plus du double du nombre d'habitants. "La nuit, tout le monde ne nous voit pas car il n'y a pas forcément de lampadaires partout. Donc il faut se montrer davantage, forcer un peu le passage, et c'est là que ça peut être dangereux."

Le premier adjoint au maire, Eric Rival, est à l'origine de ce projet. Il n'en voit que des avantages. "Il est toujours difficile de dresser un bilan, de savoir si cela évite des accidents, mais les premiers retours de nos administrés sont positifs, explique-t-il. Avec cette lumière bleue, les véhicules ont un peu l'impression qu'il peut y avoir un danger potentiel et ils ont tendance à lever le pied à l'approche de ces passages piétons. Cela leur rappelle un peu la couleur des gyrophares de la police ou des pompiers. Cela contribue à plus de sécurité et c'est ce qui nous était demandé par nos habitants."

La municipalité de Montbazon réfléchit à installer d'autres projecteurs bleus sur des passages piétons notamment près du collège et à d'autres endroits moins bien éclairés dans la commune.