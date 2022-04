Des Périgourdins découvrent l'aéroport de Bergerac grâce à la ligne vers Porto

Porto détonne dans la liste des destinations proposées au départ de l'aéroport de Bergerac. Sur 13 destinations, 12 concernent le nord de l'Europe et principalement le Royaume-Uni. Porto est la première ligne vers le sud de l'Europe. Elle est ouverte par Ryanair depuis mars dernier et propose deux vols par semaine, le mercredi et le dimanche jusqu'en novembre prochain.

Des passagers qui découvrent l'aéroport pour la première fois

Si les passagers sont bien souvent des Britanniques, cette nouvelle ligne attire plus de Périgourdins comme Philippe qui part avec un petit sac à dos pour une semaine de découverte à Porto, il le reconnait si la ligne n'avait pas ouverte de Bergerac il ne serait pas parti : "C'est la première fois qu'on y va, on y serait peut-être allé un jour mais le fait que ce soit direct et bien on a décidé de partir car c'était plus pratique". On les a déposé en voiture devant l'aéroport. Nathalie, elle, part avec une amie à Porto, elle a déjà visité le Portugal mais toujours au départ de Bordeaux ou de Toulouse "On voulait partir à Porto et c'est quand on est allé à l'agence de voyage qu'on nous a dit qu'il y avait un départ depuis Bergerac, on a fait ah oui, Bergerac c'est mieux que Bordeaux. On évite le trajet, l'heure et demi de voyage et puis les bouchons et le parking". Aurélie aussi découvre l'aéroport. Avec sa famille, ils viennent de Nanthiat en Périgord Vert, cette ligne vers Porto est une aubaine car elle a une partie de sa famille là-bas au Portugal. Ils ont l'habitude d'y aller une fois par an, mais toujours depuis Bordeaux. Avec ce vol depuis Bergerac "on gagne malgré tout une heure de route". Pour Gwenaëlle et ses enfants, il y avait seulement 15 minutes de trajet depuis chez eux à Lembras "On leur a fait la surprise, ils vont prendre l'avion pour la première fois et ils ont découvert la destination en arrivant".

2 euros pour rejoindre l'aéroport depuis Périgueux, Eymet ou encore Issigeac

Pour se rendre à l'aéroport, depuis le début de l'année, on peut utiliser des bus de la région qui font le trajet depuis Périgueux, Eymet et Issigeac. Il faut absolument réserver le bus la veille avant 17 heures pour demander au bus qu'il s'arrête à l'aéroport. Le tarif est d'environ 2 euros avec trois départs en semaine, un le samedi, et un le dimanche.