Le trafic SNCF interrompu entre Firminy et Saint-Étienne

Aucun train ne circule ce mardi matin entre Firminy et Saint-Étienne. Un camion a heurté une barrière d'un passage à niveau.

Plusieurs TER sont retardés entre Firminy et Lyon ce mardi (illustration)

Le trafic SNCF est coupé ce mardi matin entre Firminy et Saint-Étienne. Vers 8h30, un camion a heurté une barrière d'un passage à niveau dans le secteur du Clapier à Saint-Étienne. Un lampadaire s'est également affaissé et menace de tomber sur les voies et les caténaires.

La SNCF annonce des perturbations jusqu'à 14 heures.