Des perturbations annoncées ce vendredi dans les transports scolaires du douaisis et du cambrésis

Les transports scolaires devraient être très perturbés ce vendredi dans le douaisis et le cambrésis. Deux syndicats appellent les conducteurs de bus des réseaux Arc en Ciel et Place Mobilité à la grève. Il n'y aura aucun service sur 17 lignes.

De grosses perturbations sont annoncées dans les transports scolaires ce vendredi dans le douaisis et le cambrésis. A l'appel de la CGT et d'UNSA Transport, la centaine de conducteurs de bus des réseaux Arc en Ciel et Place Mobilité est appelée à la grève.

17 lignes seront à l'arrêt total toute la journée. Seuls les services scolaires des lignes 311 - 320 - 325 - 340 - 341 seront assurés.

Toutes les lignes régulières de transports interurbains circuleront avec un service minimum, avec au moins un aller-retour.

Les syndicats ont listé une vingtaine de revendications dont un salaire minimum de 1.500 euros ou un meilleur protocole sanitaire pour le nettoyage des véhicules avec la COVID. Alors que la direction annonce une désinfection complète quotidienne, la CGT assure qu'elle ne se fait que toutes les semaines avec juste un nettoyage du tableau de bord quotidien. Toujours selon le syndicat, 25 chauffeurs ont contracté le virus ces dernières semaines. Un rassemblement est prévu à Somain jusqu'à 11 heures puis à la gare routière de Caudry.

Les agences commerciales sont à la disposition des usagers pour plus des précisions sur l’offre disponible, au 03 27 20 29 25 pour le périmètre Cambrésis-Solesmois et au 03 27 20 29 27 pour le périmètre Caudrésis-Catésis