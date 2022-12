Des perturbations annoncées sur les TER de Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 7 décembre, deux TER sur dix seront perturbés à cause des grèves

Une nouvelle grève à la SNCF est annoncée mercredi 7 décembre. Lancée par la CGT-Cheminot, Sud-Rail, et la CFDT, le mouvement social sera effectif de mardi 6 décembre à 20h à jeudi 8 décembre à 8h. Les régions les plus touchées sont la région Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie et la région PACA. Mais la Nouvelle-Aquitaine n'est pas épargnée.

Quatre lignes touchées

Environ 15% des TER devraient être perturbés. Quatre lignes seront principalement touchées :

La ligne 13, qui relie Bordeaux à Angoulême

La ligne 14, qui relie Poitiers à La Rochelle

La ligne 15, qui relie Bordeaux à La Rochelle

La ligne 17, qui relit Niort à Royan

Sur ces lignes TER, les horaires peuvent être changés ou des bus peuvent être mis en remplacement. Toutes les modifications sont à retrouver sur le site de la SNCF, à la page Info-Trafic .

En ce qui concerne les TGV, il y aura peu de perturbations en Charente et Charente-Maritime. Là encore, les informations précises peuvent être trouvées sur le site de la SNCF.