Des perturbations ce vendredi sur certaines lignes scolaires et lignes TAN en Loire-Atlantique

Ce vendredi 8 octobre, la Tan annonce la poursuite d'un mouvement social au sein de l'entreprise Quérard. C'est l'un des prestataires de la Tan. Conséquences, certaines lignes du réseau grand public et certaines lignes scolaires feront avec des perturbations. Sur le réseau Tan, les lignes 27, 33 et 42 circuleront en horaires de jour jaune au lieu de bleu, c'est-à-dire avec une fréquence moindre.

Des ramassages scolaires annulés en fin de journée

La ligne scolaire 108 n’est pas assurée du tout.

La Tan communique également sur des lignes scolaires dont les services suivants ne seront pas assurés: pour la ligne 311, les circuits retours de 16h (secondaires),16h30 (primaires) et 17h00 (secondaires); la ligne 314, circuits retours de 16h30 (primaires), 17h00 (mixtes); pour la ligne 319, circuits retours de 16h et 17h (secondaires); la ligne 322, circuits retours de 16h (secondaires) et 16h30 (primaires); la ligne 323, circuits retours de 16h (secondaires), 16.30 (primaires); la ligne 325, circuits retours de 16h30 (primaires); la ligne 326, circuits retours de 16h30 (primaires); la ligne 507, circuits retours de 17h (secondaires); la ligne 509, circuits retours de 17h-18h (secondaires).

Les informations seront disponibles en temps réel sur le site de la Tan.

Par ailleurs, d'autres lignes de ramassages scolaires en dehors de l'agglomération nantaise et confiées à cette même entreprise pourraient être impactées.