Des perturbations dans la circulation des tram et des bus sur Montpellier

Montpellier, France

C'est la deuxième fois depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites que la TAM est touchée par la grève. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes de bus et de tramway du réseau TaM, ce jeudi 9 janvier 2020.

TRAMWAY

Les lignes 1, 2, 3 et 4 de tramway circuleront en horaires dimanche et jours fériés.

BUS

Les lignes de bus desservant la commune de Montpellier seront perturbées :

- Lignes de bus, 6, 7, 11, La Navette et 19 : un bus toutes les 15 à 20 minutes environ.

- Lignes de bus 9, 10, 15 et 16 : un bus toutes les 20 minutes environ.

- Lignes 8 et 12 : un bus chaque heure environ. Les lignes circuleront en horaires dimanche et jours fériés.

- Ligne 14 : un bus toutes les 40 à 60 minutes environ. La ligne circulera en horaires dimanche et jours fériés.

- Ligne 51 : un bus toutes les 30 minutes environ.

- Ligne 52 : un bus toutes les 40 minutes environ. La ligne circulera en horaires dimanche et jours fériés.

- La desserte de la Navette Gare Montpellier Sud de France sera maintenue. La ligne de bus circulera en horaires dimanche et jours fériés et adaptera son service aux horaires d’arrivées et de départs des trains. Elle assurera un trajet direct entre la Gare Saint-Roch et la Gare Montpellier Sud de France avec un départ à 5h55 depuis la Gare Saint-Roch. En raison de la suspension de circulation des trains, aucun service ne sera assuré à partir de 21H30.

Les lignes de bus desservant les autres communes de la métropole circuleront normalement.

Pour suivre l’info en temps réel, les voyageurs sont invités à consulter la page Twitter @TaMVoyages et à télécharger l’appli TaMVoyages. tam