Des perturbations dans les transports publics tourangeaux jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017

Jeudi 19 octobre, une grève à la SNCF entraînera des suppression de trains sur la ligne régionale Tours-Poitiers. Le lendemain, vendredi 20 octobre, 6 syndicats appellent à une grève des transports urbains en région : dans l'agglomération tourangelle,il faudra se contenter de 8 bus sur 10.

6 syndicats appellent à une grève de 24H, vendredi 20 octobre, dans les transports urbains de près de 130 villes de Province. Ils réagissent à l'échec des négociations avec l'Union des Transports Publics (UTP), en début de semaine. Ils revendiquent notamment la mise en place de congés d'ancienneté, la création d'un 13ème mois, et la revalorisation de la grille salariale.

Seulement 8 bus sur 10 en circulation dans l'agglo vendredi 20 octobre

Fil Bleu annonce que le tramway et les bus scolaires circuleront normalement. En revanche, il y aura des perturbations sur d'autres lignes, mais en moyenne, 81% des bus circuleront. Les infos détaillées sont sur le site Fil Bleu met en place un numéro vert, le 0 800 600 408, ouvert le vendredi 20 octobre de 7h à 20h.

Jeudi 19 octobre, grève à la SNCF : des trains supprimés sur la ligne Tours-Poitiers

Il y a aussi une grève à la SNCF, jeudi 19 octobre, à l'appel de la CGT et Sud, mais la circulation des trains n'est quasiment pas impactée, en Touraine : la ligne TER Tours-Poitiers est la seule sur laquelle des perturbations sont déjà annoncées : celui de 16h23 entre Tours et Poitiers est supprimé, et celui de 19H55 entre Poitiers et Tours est remplacé par un bus. Le trafic bus et tram pourrait par ailleurs être perturbé en fin de matinée, à Tours, en raison d'une nouvelle manifestation contre la loi travail. Elle partira à 10H de la place de la Liberté.