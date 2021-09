Plusieurs centaines de collégiens et lycéens de la métropole Aix-Marseille privés de transports scolaires

Où sont passés les chauffeurs de bus scolaires de la métropole Aix-Marseille ? Depuis ce lundi, de nombreux collégiens et lycéens sont privés de bus scolaire et les parents sont donc obligés de faire marcher le système D ! Depuis le début de semaine, les perturbations sont très nombreuses sur plusieurs lignes du pays d'Aix : La Roque-d'Anthéron, Rognes, Saint-Estève-de-Janson, Le Puy-Sainte-Réparade, Éguilles, Coudoux et Ventabren mais aussi Berre-l'Etang, Vitrolles, Les Pennes-Mirabeau ou encore Bouc-Bel-Air.

Selon la métropole, environ 500 élèves sur les 45.000 inscrits aux transports scolaires sont impactés.

La crise sanitaire a entraîné une pénurie de chauffeurs de bus

Sur le site internet pilote.com, les perturbations sont justifiées par ces mots : "pénurie de conducteurs liée à la crise sanitaire". Les opérateurs de transport et notamment Transdev n'arrivent pas à recruter. Avec la crise du Covid-19, beaucoup de chauffeurs ont changé de secteur professionnel et d'autres n'ont pas encore pu recevoir leur formation. Il s'agit également d'une profession vieillissante où les départs à la retraite sont nombreux. La situation ne concerne pas uniquement la métropole d'Aix-Marseille mais touche aussi d'autres régions de France.

Pour les parents, c'est le système D

Depuis lundi, les parents concernés doivent donc trouver dans l'urgence des solutions pour conduire leurs enfants à l'école.

Doris habite Bouc-Bel-Air et depuis lundi, le bus qui doit conduire ses deux enfants au collège Georges-Brassens ne passe pas. C'est elle qui a conduit plusieurs enfants en voiture. "Pour les petits élèves de 6e qui découvrent le bus scolaire, c'est déconcertant. Il y a cafouillage sur les horaires et sur les trajets".

Même son de cloche pour Marie-Cécile. Elle habite Berre-l'Étang et lundi, le bus qui conduit ses deux filles au lycée Jean-Monet de Vitrolles n'est pas passé. "Elles ont attendu le bus 30 minutes. J'ai fini par les emmener en voiture et je suis restée bloquée 50 minutes dans les bouchons. Résultat, pour leur rentrée, mes filles ont raté leur première heure de cours. Quel stress ! L'an passé, elles n'avaient pas cours et maintenant ,il n'y a plus de bus. On marche sur la tête."

Le détail des lignes perturbées se trouve sur le site pilote.com