Des perturbations dans les transports scolaires et interurbains jeudi et vendredi dans la Somme et l'Oise

Prévoyez des perturbations dans les transports scolaires et interurbains jeudi et vendredi dans l'Oise et dans la Somme. A cause d'un mouvement de grève chez les transporteurs Transdev dans l'Oise et les Courriers Automobiles Picards dans la Somme.