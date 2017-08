Des perturbations à la SNCF en Bourgogne

Le trafic des TER sera perturbé, ce week-end dans l'Yonne, à cause de deux événements différents : une grève et des travaux.

Une grève dans le Nord de la Bourgogne

Le trafic des TER sera perturbé, ce week-end dans l'Yonne, à cause d'un mouvement régional de grève. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes Dijon-Laroche et Morvan-Laroche-Paris à partir du samedi 12 août et jusqu'au mardi 15 août.

Pour les prévisions de trafic détaillées, consultez le site internet des TER - Bourgogne Franche Comté

Un gros chantier entre Mâcon et Lyon

Par ailleurs, le trafic des trains entre Dijon et Lyon sera modifié ce week-end , à cause de travaux de modernisation de trois aiguillages et de 137 mètres de voie en gare de Belleville sur Saône. La circulation des trains sera totalement interrompue dès samedi soir, le 12 août, à 23h55 et jusqu'à lundi soir, le 14 août, à 23h55. Les TER seront détournés à partir de Mâcon ou remplacés par des bus.