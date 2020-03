Des perturbations sur la ligne SNCF Orléans-Vierzon cette semaine

Des travaux urgents sont nécessaires aux abords des voies entre Lamotte-Beuvron et Salbris, dans le Loir-et-Cher. La vitesse des trains est donc limitée depuis le début de cette semaine, et des travaux en urgence seront réalisés du lundi 16 mars et vendredi 20 mars.

Vous l'avez sans doute remarqué si vous empruntez la ligne TER Orléans-Vierzon-Bourges, la circulation est perturbée depuis ce mardi 10 mars. SNCF explique dans un communiqué publié ce jeudi que la surveillance régulière des infrastructures a mis en évidence un problème aux abords des voies entre Lamotte-Beuvron et Salbris, dans le Loir-et-Cher, qui nécessite des travaux en urgence.

La vitesse des trains est donc limitée à 30km/h sur cette ligne, et certains trains sont même supprimés, cinq dans le sens Orléans-Vierzon en journée, jusqu'à Bourges et Argenton sur Creuse, et six dans l'autre sens.

Circulation interrompue toute la nuit la semaine prochain

La semaine prochaine, des travaux auront lieu la nuit, aucun train ne circulera sur cette ligne entre 23h et 4h du matin. "Cette interruption totale du trafic permettra aux équipes de SNCF Réseau de réaliser les travaux rapidement et en une seule fois" explique la SNCF.

Par ailleurs durant ce week-end des 14 et 15 mars, puis durant celui des 28 et 29 mars, des travaux sont prévus sur la ligne Orléans-Paris, aucun train ne desservira la gare d'Austerlitz entre samedi fin de matinée, et dimanche début d'après-midi.

Les fiches horaires sont mises à jour et disponibles sur le site du TER Centre Val de Loire