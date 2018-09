Nantes, France

En détail, la ligne C4 ne circulera pas.

Les lignes 79 et 86 circuleront en horaires jour jaune.

Sur le réseau TAN lignes scolaires, seule la ligne 104 ne circulera pas.

Sur le réseau Lila, les services de transports scolaires suivants ne circuleront pas mardi 11 septembre :

Communauté de communes Erdre et Gesvre

Car 24 secondaire Ligné + primaire St Mars du Désert

Car 25 secondaire Ligné + primaire St Mars du Désert

Car 29 secondaire Ligné

Car 26 secondaire Ligné + primaire St Mars du Désert

Car 80 établissements secondaires Héric + Primaire Fay de Bretagne

Car 84 établissements secondaires Héric + Primaire Notre Dame des Landes

Communauté de communes du Pays d'Ancenis

Car 4 secondaire Ligné + primaire Le Cellier

Car 6 secondaire Ligné + primaire Ligné

Car 9 secondaire Ligné + primaire Mouzeil

Car 12 secondaire Ligné + primaire Couffé

Pornic Agglo Pays de Retz

CAR A1 secondaire Ste Pazanne + primaire Port St Père

CAR B2 secondaire Ste Pazanne + primaire St Hilaire de Chaléons

CAR B1 secondaire Ste Pazanne + primaire Ste Pazanne

CAR A9 secondaire Ste Pazanne + primaire Ste Pazanne

