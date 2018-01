Les syndicats CGT et Sud de la STDG (réseau EDGAR et TANGO) ont déposé un préavis de grève pour lundi 22 janvier. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et une précarisation de l'emploi dans l'entreprise.

Gard, France

Il y aura certainement des perturbations lundi 22 janvier sur les lignes de bus et de car du réseau EDGAR et Tango. (lignes interurbaines et toutes les lignes de bus qui desservent l'Est de Nîmes Métropole). Ce réseau est géré depuis 2009 par la STDG, filiale du groupe de transport Transdev.

La CGT et Sud ont déposé un préavis de grève dénoncent notamment des conditions de travail qui se dégradent. Les cars et les bus sont à bout de souffle et les salariés de l'atelier de réparation pas suffisamment nombreux pour réparer ceux qui tombent en panne. Ce n'est pas une question d'argent : le groupe Transdev engrange chaque année des bénéfices.

Des bus à bout de souffle

"C'est la première fois que je vois que des services ne s'effectuent pas du fait d'un manque de matériel. On a des cars à bout de souffle. On n'a pas renouvelé le parc, on est aussi en manque de personnel au niveau de l'atelier. On est vraiment en flux tendus"

Patrice Galatry, délégué CGT à la STDG

L'emploi se précarise

Les salariés dénoncent également une précarisation de l'emploi. Il faut de plus en plus de temps pour avoir un contrat de travail à temps plein. L'entreprise a également recours de plus en plus à de l'emploi intérimaire. 2 des 6 contrôleurs ont été supprimés.

"Ce n'est pas sérieux , on ne peut pas programmer les incivilités qu'il va y avoir sur l'ensemble du réseau".

De plus en plus de contrats précaires

C'est en 2019 normalement que la délégation de service public confiée à la STDG arrive à échéance. La compétence transport échouant à la région, les salariés craignent qu'elle ne veuille plus travailler avec Transdev et qu'elle confie les lignes de ce réseau à plusieurs entreprises locales.