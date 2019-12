Des perturbations sur les lignes Transcreuse ce vendredi

Les lignes Transcreuse doivent être perturbées ce vendredi à cause de la grève contre la réforme des retraites en Creuse

Creuse, France

Après une journée de grève et de mobilisation très suivie ce jeudi, partout en France, et lors de laquelle plus de 2000 personnes ont défilé dans le calme à Guéret, le réseau EuropVoyage 23, qui gère les lignes Transcreuse s'attend à de nouvelles perturbations ce vendredi.

- Ligne 4 (Auzances - Ahun) : Départ de la ligne à Auzances à 7h00 pour une arrivée à 8h40 au lycée agricole d'Ahun. La ligne fonctionne donc comme un lundi.

- Ligne 5 (Montluçon - Felletin) : La ligne fonctionne comme un lundi.

- Ligne 6 (Boussac - Ahun - Bourganeuf) : Pas de changement prévu.

- Ligne 14 (Auzances - Felletin) : Pas de changement prévu.

- Ligne 15 (Faux la Montagne - Felletin) : Départ de Faux la Montagne à 6h45 pour une arrivée à Felletin à 7h45. La ligne fonctionne donc comme un lundi

- Ligne 16 (Evaux les Bains -Guéret) : Pas de changement prévu.

- Ligne 17 (Felletin - Ahun - Guéret) : Toutes les courses se feront comme un lundi.

- Ligne 19 (St Sulpice les Champs - Guéret) : Pas de changement prévu.

- Ligne 21 (Mérinchal - Aubusson) : Départ à 6h20 de Mérinchal pour une arrivée à 7h30 à Aubusson. La ligne fonctionne donc comme un lundi.

Sur le reste des transports en commun, sur les rails seulement 4 TER sur 10 sont prévus en Nouvelle Aquitaine. Il ne devrait pas y avoir d'Intercités sur la ligne Polt, entre la Souterraine et Paris.