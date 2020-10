Des pistes cyclables créées sur le boulevard Salvador Allende à Nîmes

Les travaux de requalification vont concerner deux tronçons du boulevard Salvador Allende, entre l'avenue Leclerc et la rue de Bouillargues et entre l'avenue de la Liberté et la rue Tour de l'Evêque. La circulation à deux fois deux voies sera maintenue pendant la journée en chaussée rétrécie. Des déviations ponctuelles auront lieu de nuit pour la réalisation des enrobés.

Les travaux sur le premier tronçon

Le chantier va durer un mois et demi entre l’avenue Leclerc et la rue de Bouillargues. Les travaux d'espaces verts seront réalisés pendant l'hiver avec la plantation d'arbustes le long du mur riverain côté nord et la plantation d'arbres et de végétaux tapissant.

Création des pistes cyclables et trottoir

Réfection des enrobés

Changement de l'éclairage public

Création d'un double alignement d'arbres

Les travaux sur le second tronçon

Le chantier aura lieu d'octobre à février 2021, entre l'avenue de la Liberté et la rue Tour de l'Evêque.

Création d'un kilomètre de piste cyclable

Création de pistes double-sens et trottoir côté nord et sud du boulevard Allende

Supression des feux de circulation au rond-point avec la route de Saint-Gilles

Réfection des enrobés du rond-point Allende/Saint-Gilles et du boulevard Allende sur la section entre la route de Saint-Gilles et la rue Tour de l'Evêque.

Montant des deux projets d’aménagement : 1,4 million d'euros