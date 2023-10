Des places de stationnement sauvages peintes sur le trottoir sans l'accord de la mairie

Utiliser l'espace public à des fins privées, c'est illégal . A Toulouse au pied de la colline de Pech David, une personne a matérialisé sur un trottoir cinq places de stationnement.

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Un marquage sauvage, sans aucune autorisation officielle, à l'endroit exact où passe un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un habitant s'en est étonné sur les réseaux sociaux, son post a fait le buzz, il a été vu près de 80 000 fois.

Cet habitant, c'est Sébastien Bosvieux, il raconte : "je suis résident du quartier, j'emprunte le trottoir rue de la Charbonnière un chemin GR de Saint-Jacques de Compostelle assez fréquenté par les piétons et je suis surpris de voir des places de stationnement sur le trottoir. J'interpelle la maire de quartier sur les réseaux sociaux et elle me confirme que c'est un acte illégal. Selon moi c'est quelqu'un qui voulait se garer juste en face de chez lui".

Voisins étonnés, mais pas fâchés

Que ce soit un voisin qui vit dans l'impasse ou Véronique qui s'est battue il y a quatre ans pour obtenir légalement une vingtaine de places de stationnement dans le prolongement de la rue Charbonnière, aucune animosité. "Un, deux, trois, quatre, cinq places, c'est pas mal" compte Véronique. Mais pour elle ce n'est pas une première : "dans l'impasse cela a été fait aussi par un propriétaire qui a fait son propre marquage au sol."

L'impasse est privée souligne le voisin, là rue de la Charbonnière les places de stationnement peintes sans autorisation se trouvent sur l'espace public. Véronique y voit une grande maladresse de la part d'un automobiliste mécontent : "ça me fait sourire cette manière de faire, je ne pense pas que ce soit méchant, c'est une façon de se faire entendre mais je pense qu'il faut faire autrement, c'est simple d'écrire à la maire du quartier et de lui soumettre une demande, elle répond rapidement".

La mairie a fait savoir qu'elle effacerait le marquage dès ce mercredi 4 octobre si la météo le permet. En attendant les agents municipaux ont barré à la bombe fluo les marquages à enlever.

Reste que les trottoirs de la rue de la Charbonnière sont régulièrement encombrés de véhicules garés illégalement

les soirs de match au Stadium et les week-ends, car on est là à quelques mètres seulement d'une zone de stationnement passée payante au mois de juin dernier.