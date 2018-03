Les pluies verglaçantes et leurs conséquences ce vendredi 2 mars. Un accident de camion sur la nationale 4 ce matin, A4 interdite aux poids lourds de plus de 7, 5 tonnes. Dans les Vosges, les camions sont limités à 80 km/h

Lorraine, France

Les pluies verglaçantes ont fait leur arrivée ce vendredi 2 mars en Lorraine dans la matinée vers 8 heures. Des pluies tombées sur un sol gelé avec des températures négatives entre -2, -4 degrés.

La salle des fêtes ouverte à Void Vacon pour des automobilistes

Les difficultés se concentraient dans la Meuse en milieu de journée. La nationale 4 a été rouverte dans les deux sens de circulation un peu avant 13 heures. Elle était totalement coupée depuis 9 heures ce matin entre Toul et Saint-Dizier après un accident de poids lourd. Un camion a dérapé et s'est mis en travers de la route. Il a pu être dégagé vers 11 heures. Des dizaines de personnes sur la route ont été secourues par la Croix Rouge et la Protection civile dans le département meusien.

A Void-Vacon, le maire a ouvert une salle des fêtes. Une cinquantaine de voyageurs d'un car de tourisme y ont été notamment abrités.

Sur l'autoroute A 4, les poids lourds de plus de 7, 5 tonnes sont interdits. Dans les Vosges, les camions doivent limiter leurs vitesses à 80 km/heure avec interdiction de doubler tout autre véhicule.

Prudence aux piétons

Prudence encore pour les piétons !! les trottoirs sont verglacés. Le directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle relevait à la mi-journée 27 chutes et 3 accidents matériels.

A Nancy, la Ville a décidé par précaution de fermer les parcs et jardins de la ville.