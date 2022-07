Des points d'accueil gendarmerie mis en place cet été sur des aires de repos dans l'Indre

Durant les week-ends les plus chargés de l'été, les gendarmes vont installer des "points d'accueil gendarmerie" sur des aires de repos de l'Indre. Le but : informer les automobilistes et même prendre leur plainte directement lors de leur départ ou leur retour de vacances, et sécuriser les parkings.

Etre présents pour les usagers de la route cet été, mais pas uniquement pour mettre des contraventions ! C'est le but de l'opération lancée par l'escadron départemental de sécurité routière de l'Indre. Durant les trois week-ends les plus chargés de l'été, trois gendarmes seront présents pour accueillir les automobilistes, les sensibiliser, et même prendre leur plainte directement sur la route des vacances.

Déposer plainte sur la route des vacances

La première opération aura lieu ce samedi 2 juillet des Milles étangs, et dimanche 3 juillet sur l'aire du Val de l'Indre, de 9h à 17h. Un gendarme sera chargé du point d'accueil, pour informer les usagers de la route et prendre leur plainte. "Si une personne s'est fait voler son téléphone portable pendant les vacances, elle peut déposer plainte sur son trajet avant d'arriver, explique Patrick Sanchez, à la tête de l'unité de gendarmerie chargée de la sécurité routière dans l'Indre. Et voilà, elle a devancé les démarches. Un vol de sac à main dans un véhicule, un accrochage avec délit de fuite. On est là pour recueillir toutes les plaintes." Pour lui, cette présence sera très utile puisque l'été, il y a deux fois plus de trafic sur l'autoroute.

Surveiller les parkings et sensibiliser les usagers

Deux autres agents de la paix patrouilleront sur le parking, pour prévenir des vols et donner des conseils aux automobilistes. "L'été, il y a beaucoup de vols, des vols d'opportunité qu'on appelle déjà un oubli, des objets qui créent la tentation, continue le Capitaine. Et des personnes malintentionnées sont là, cassent une vitre et volent une tablette, un téléphone, des sacs à main. On est là pour prévenir et informer les gens. Attention, vous vous mettez en danger si vous oubliez votre sac à main sur le fauteuil."

Cette opération aura ensuite lieu les samedis 30 juillet et 27 août sur l'aire des Milles étangs, et les dimanche 31 juillet et 28 août sur l'Aire du Val de l'Indre. C'est la première fois qu'une telle opération est mise en place dans le département. Un test pour le capitaine de gendarmerie. Si ça fonctionne, elle pourrait être renouvelée régulièrement.