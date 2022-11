Nantes : des policiers en renfort attendus dans les transports en commun

"Nous allons développer tout un service de sécurité dans les transports, mettre en place des commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte", annonce Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut plus que doubler le nombre de forces de l'ordre dans les transports en commun, en passant de 1.675 policiers et gendarmes à 3.510 d'ici les Jeux Olympiques 2024.

ⓘ Publicité

Paris verra ses effectifs renforcé de 200 policiers et de nouvelles unités, de 60 à 90 policiers, vont être créées dans huit grandes villes : Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse. Aujourd'hui, seules Paris, Lyon, Marseille et Lille ont des services dédiés. Ces policiers assureront des missions de sécurisation dans les gares, les réseaux de transports en commun et aux stations. "Les patrouilles prendront notamment en compte les horaires où la délinquance est la plus forte pour plus d'efficacité, mais également les pics d'affluence, pour rassurer et dissuader", précise le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Près de 600 gendarmes seront aussi déployés. 30 brigades dédiées aux transports en public seront créées en zone gendarmerie, composées d'environ 10 gendarmes chacune. La localisation sera arrêtée à l'issue de la concertation en cours avec les élus sur les 200 nouvelles implantations de brigades de gendarmerie. Deux nouveaux pelotons de réservistes, composés d'environ 50 effectifs chacun, seront également affectés dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Eux aussi seront entièrement dédiés à la sécurisation dans les transports en commun.