Des problèmes de circulation pour le remplacement du pont ferrovaire à La Rochelle

De gros problèmes de circulation sont prévisibles dans les prochains jours, autour du pont ferroviaire Edmond-Grasset, qui va être remplacé. Toute l'avenue, entre le centre-ville et La Pallice, est fermée à la circulation routière jusqu'au 10 novembre. Conseil : prendre la rocade.

Le pont ferroviaire Edmond-Grasset, à La Rochelle, va être remplacé. Toute l'avenue Grasset (entre le centre-ville et La Pallice) sera fermée à la circulation routière à partir de ce mardi 2 novembre et jusqu'au mercredi 10 novembre. Un itinéraire de déviation est mis en place et signalé aux abords des voies. Tous les jours, 8.000 à 10.000 voitures empruntent cette avenue.

Le meilleur moyen d'éviter les embouteillages dans le secteur, surtout aux heures de pointe, c'est donc de prendre la rocade. Seuls les ayants-droits pourront circuler dans le secteur à l'ouest de l'avenue Aristide-Briand et de l'Avenue des Corsaires. Les riverains des rues adjacentes pourront aussi circuler.

Remplacer un pont qui date de 1931

L'opération en elle-même, dite "coup de poing", a lieu de vendredi à lundi : il faut bien 72 heures pour enlever l'ancien tablier du pont ferroviaire qui date de 1931, et laisse aujourd'hui apparaître des marques de corrosion, des dégradations généralisées de la peinture et des traces de choc. Il faut ensuite le remplacer par le nouveau tablier en poutres latérales métalliques et béton armé.

Mais, pour permettre la réalisation de ces travaux en toute sécurité, l'avenue Edmond-Grasset est fermée à partir de 6 heures ce mardi matin, jusqu'au mercredi 10 novembre à 18h. Une déviation est mise en place autour du Stade Armand-Bouffenie, en passant par l'avenue Jean-Guiton, l'avenue Aristide-Briand, et l'avenue des Corsaires, dans le quartier Saint-Maurice, entre la gare SNCF et le quartier de La Pallice.