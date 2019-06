Des PV beaucoup plus chers dans les bus à Metz pour dissuader les fraudeurs

Metz, France

A partir du lundi 1er juillet, voyager sans ticket dans un bus ou un Mettis de l’agglomération messin coûtera non plus 48 euros d’amende mais 70 euros. Un PV qui sera toutefois minoré à 50 euros si on paye sur place directement au contrôleur du réseau Le Met’. Si on oublie de valider abonnement, là aussi, les voyageurs risquent une amende, elle passe de 5 euros à 10 euros. Enfin, pour un titre non valable ou non validé, cela grimpe de 32 à 45 euros.

11.750 PV en 2018

La loi permet désormais à chaque réseau de transports en commun de choisir le montant de ses PV. Alors, Le Met’ a choisi de frapper fort pour obtenir le taux de fraude le plus bas. L’an dernier, 11.750 PV ont été dressés, c’est 850 de plus qu’en 2017, soit une hausse de près de 8%.

Dans le même temps, Le Met’ incite les voyageurs à souscrire dès maintenant leur abonnement de septembre, histoire d’éviter les embouteillages et les files d’attentes à la rentrée.