Ces radars autonomes pourront être placés sur la Nationale 7 quelque part entre Saint-Rambert-d'Albon et Bollène, sur la départementale 532 entre Tain-l'Hermitage et Saint-Nazaire-en-Royans, sur la route entre Montélimar et Châteauneuf-du-Rhône, et sur tout le parcours entre Valence et Gap via Crest et Die. Autant dire que toute la Drôme est quadrillée, du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est : 254 kilomètres de route au total sont concernés. Ces trajets sont considérés comme particulièrement accidentogènes par la Délégation à la sécurité routière.

Des panneaux surprenants

De nouveaux panneaux sont en train d'être installés le long de ces itinéraires. Sous le symbole radar, est indiquée la distance sur laquelle la vitesse peut être contrôlée. Distance parfois énorme. A la sortie de Beauvallon, le panneau indique 154 kilomètres ; à Piégros-la-Clastre, 128 kilomètres.

Il s'agit d'inciter les automobilistes à baisser leur vitesse moyenne sur une longue distance, d'éviter aussi l'effet des radars fixes: les gens accélèrent sur les périodes intermédiaires pour freiner juste au niveau du radar annoncé. - Sabry Hani, le directeur de cabinet du préfet de la Drôme

Panneau "radar sur 128 km" à Piégros-la-Clastre © Radio France - Nathalie Rodrigues

Combien de radars? Quand? Mystère...

Quand les radars autonomes seront-ils mis en service? Aucune date n'est annoncée par la préfecture de la Drôme. On ne sait pas non plus combien de cabines seront déployées sur ces 254 km de routes. Moins on nous en dit, plus on craint de se faire flasher partout tout le temps, plus le dispositif est efficace.

Il existe aussi en Ardèche. Les radars autonomes peuvent y être déployés le long de trois routes: la départementale entre Andance et Davézieux, celle entre Alba-la-Romaine et Viviers, et la route touristique des Gorges de l'Ardèche, c'est-à-dire la départementale 290.