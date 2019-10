Des radars embarqués dans des voitures privées : l'activité se développe dans la Manche

Depuis janvier 2019, ces voitures-radars privées circulent sur les routes de notre département et flashent les contrevenants. Cette activité a été confiée à l'entreprise Mobiom qui a créé il y a quelques mois un site à Cherbourg et qui va bientôt en créer deux autres à Valognes et Lingreville.