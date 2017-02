Des sociétés privées vont bientôt pouvoir vous flasher

Désormais les conducteurs des voitures de police et gendarmerie équipées de radars embarqués seront des employés de sociétés privées. Cette mesure fait l'objet d'une pétition lancée par l'association 40 millions d'automobilistes.

Même si les formalités administratives, la rédaction et l'envoi des PV restera du domaine public, des conducteurs de voitures de sociétés privées vont pouvoir vous flasher. Une mesure que dénonce l'association 40 millions d'automobilistes : la pétition en ligne a déjà recueilli près de 300.000 signatures. L'association appelle les automobilistes à lui faire parvenir par mail leurs photos. Elles seront ensuite diffusées pour une manifestation numérique.

Une mesure légale

En fait la privatisation concerne uniquement les chauffeurs de ces voitures...il s agit de fournir des pilotes pour les 319 véhicules équipés de ces radars mobiles. Ils sont apparus en 2013, installés dans des voitures banalisées.

Ces radars mesurent la vitesse des véhicules qui les dépassent ou les croisent et la photo est prise sans flash visible. Seul le centre de traitement des PV de rennes sera habilité à dresser la contravention. Double avantage selon l'État : Les fonctionnaires seront libres pour d'autres tâches de sécurité publique et les voitures tourneront beaucoup plus qu'aujourd'hui (une heure et 13 minutes par jour en moyenne). Au final beaucoup beaucoup plus de PV dressés.