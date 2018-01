Après les 80kmh sur les routes, des radars pour surveiller les passages piétons ! C'est une autre annonce du premier ministre Edouard Philippe mardi soir. A la Grande Motte, on a expérimenté le système pendant plusieurs mois. Il vient juste d'être démonté. Fera t'il son retour dans quelques mois ?

La Grande-Motte, France

Plus de 500 piétons ont été tués en 2016 en France. C'est presque 20% de plus qu'en 2015.

Le gouvernement prévoit donc de punir plus lourdement les conducteurs qui ne respectent pas les règles de priorité des piétons, et de les sanctionner sans interception, notamment par vidéo-verbalisation.

A la Grande-Motte, on a expérimenté un radar de ce type pendant plusieurs mois. Il a été démonté quelques heures seulement avant l'annonce du premier ministre, mais pourrait refaire son apparition dès que la mesure sera appliquée.

Presque un millier d'infractions en un seul mois !

D'août 2017 à début janvier 2018, un radar équipé de 5 caméras a été installé à proximité de l'office de tourisme de Montpellier.

Deux caméras filment et analysent l'attitude du piéton, deux autres celle du véhicule qui arrive et la cinquième la scène dans son ensemble. En cas de comportement suspect de l'automobiliste qui n'aurait pas respecté la règle de la priorité au piéton, le système envoie une alerte à un opérateur de la police municipale qui visionne les images pour constater ou non l'infraction.

Et le résultat est éloquent...

"On a identifié plus de 900 infractions potentielles sur un seul passage piéton en un seul mois" relève Jean-Michel Weiss, le patron de la police municipale de la Grande Motte. "Le mois suivant, _ce chiffre est tombé à moins de 300_. Il faut malheureusement avoir peur d'être verbalisé pour changer de comportement. C'est triste, mais c'est typiquement français."

Dans les rues de Montpellier, mieux vaut prendre son temps avant de traverser les voies de circulation

Et si l'on faisait une expérience rapide dans le centre ville de Montpellier ?

Un passage piéton au bout milieu d'une voie de circulation, sans feu rouge pour contraindre les automobilistes à s'arrêter, et disposant de deux panneaux de chaque côté rappelant chacun que les piétons sont prioritaires.

On se positionne à l'entrée du passage, dans une attitude qui laisse bien à penser que l'on a l'intention de traverser la voie. Ce mercredi après-midi, il a fallut attendre la 11ème voiture avant que son conducteur ne concède à vous accorder cette priorité (Reportage à écouter plus bas).

Le code de la route est pourtant précis en la matière. Dans le cas présent, la priorité est accordée au plus vulnérable. Dés que le piéton manifeste le désir de s’engager sur la chaussée, le véhicule doit nécessairement lui céder le passage sous peine de sanctions.

De très mauvaises habitude ont été prises. Ces nouveaux radars contribueront peut-être à les changer.

Les passage piétons sont-ils dangereux à Montpellier ? Reportage Copier

Jean-Michel Weiss, chef de la police municipale de la Grande Motte Copier