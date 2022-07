Des rails regoudronnés sur la ligne SNCF entre Luchon et Montréjeau bientôt remise en service

L'avant et l'après sont très clairs : au lieu-dit Anos sur la commune de Bachos, on a recouvert les rails par la nouvelle route sur la D125 si empruntée entre Marignac et Luchon. Et les barrières du passage à niveau ont carrément disparu. Les travaux ont eu lieu en juin dernier. Or il s'agit de la ligne ferroviaire Luchon-Montréjeau, fermée en 2014 mais qui doit rouvrir en juin 2024. Pourquoi donc avoir goudronné sur des rails sensés reprendre du service dans deux ans ?

Les rails ont été complètement recouverts, et les barrières enlevées. © Radio France - Olivier Perrier

Des pré-travaux

L'explication est à trouver du côté du Département. C'est lui qui, à la demande de la SNCF, a financé les 240.000 euros de ce chantier de sécurisation. Il s'agit en réalité de pré-travaux, assure Alain Puente le président de la communauté de communes Pyrénées haut-garonnaises. "Il fallait améliorer la visibilité des automobilistes et le confort sur le passage à niveau lui-même. Jusque là on avait la désagréable impression de franchir un dos d'âne", décrit l'élu.

À terme avec ces travaux, on pourra reconstruire des passages à niveau plus doux pour les automobilistes, avec un tapis en caoutchouc au lieu d'un paletage en bois. La chaussée a été calibrée de manière à ce que la voie s'inscrive dedans une fois que les rails seront reposés.

Les travaux de la ligne SNCF entre Luchon et Montréjeau débuteront mi-2023.