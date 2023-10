Des ralentisseurs sur les routes oui, mais pas n'importe comment !

Attention aux secousses ! L'association varoise Pour Une Mobilité Sereine et Douce a saisit le Conseil d'Etat pour protester contre la construction de ralentisseurs routiers qui ne suivent pas les normes en vigueur comme l'a révélé RTL ce mercredi.

Selon PUMSD, 450 000 de ces aménagements ne respecteraient pas les normes en vigueur. Trop hauts, trop larges ou pas installés au bon endroit. "Il y a un grand nombre de règles", observe en effet Pascal Bibard, avocat au barreau d'Amiens et spécialiste du droit routier. "Selon chaque situation, une norme s'applique et le problème c'est qu'elle n'est pas toujours respectée", affirme l'avocat.

Un ensemble important de normes

Et Maître Bibard de citer quelques unes de ces règles : "la plupart des dos d'âne doivent avoir une hauteur de 10 centimètres et cela ne peut pas être une marche de 10 centimètres, il faut une certaine inclinaison. Il y a aussi tout un tas de réglementation sur le placement de cet aménagement par rapport à la voie de circulation, par exemple le ralentisseur trapézoïdal est installé à un passage piéton près d'une école ou d'une gare. Il y a aussi des normes de résistance à l'usure, pour que ce ne soit pas glissant", énumère encore Pascal Bibard.

"En France on est quand même sur un tissu assez rural, donc les mairies sont souvent celles de petites communes qui ne sont pas forcément équipées d'une structure logistique qui pensent véritablement l'emplacement des ralentisseurs comme cela peut être le cas dans les grandes villes, et encore il y a à redire aussi dans les plus grandes agglomérations."