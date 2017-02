Des rames TGV pour remplacer les Intercités sur la ligne POLT ?

Et si des rames TGV circulaient sur la ligne POLT ? Le Brive-Lille l’a fait en son temps. Aujourd’hui, c’est un ancien cadre de la SNCF à Limoges qui soumet l’idée et lance une pétition.

Christian Jouhaud lance une pétition sur internet pour que la SNCF réaffecte les rames du Bordeaux - Paris qui vont bientôt être changées. Il pense que les trains à grande vitesse iraient bien sur le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.

"Il y a une réelle opportunité à saisir" explique Christian Jouhaud. Les rames TGV du Bordeaux - Paris vont être changées en juillet 2017, pour une nouvelle génération dite "TGV Océane", et les anciennes rames peuvent circuler sur des lignes classiques "avec une vitesse supérieure de 20km/h en moyenne sur l'ensemble du parcours."

Limoges - Paris en 2H50

Sans parler de la technologie de ces rames... "Il y a des capacités de freinage et des reprises de vitesse qui sont beaucoup plus avancées que sur des locomotives plus classiques" poursuit Christian Jouhaud. Bref, ces rames TGV pourraient aux voyageurs performance, grand confort, espace bar, modernité et rendraient attractive l'offre de voyage.

Selon cet ancien cadre de la SNCF, il serait alors possible de faire Limoges - Paris en 2H50 "alors qu'actuellement, vous n'avez plus de trains Intercités qui mettent moins de 3H sur la ligne Polt."

Christian Jouhaud bénéficie a contacté les représentants de l’Etat, les élus régionaux, départementaux, communaux, mais aussi les chambres consulaires, les organisations professionnelles, touristiques et les centres universitaires.