Des réductions jusqu'à moins 66% pour les nouveaux tarifs de la SNCF en Centre Val de Loire

Indre-et-Loire, France

La région Centre-Val de Loire part à la conquête des voyageurs occasionnels de la SNCF, ceux qui utilisent trop facilement leur voiture pour faire de courts trajets. Ces clients sont les cibles privilégiés des nouveaux tarifs du réseau TER qui s'appliquent depuis lundi 6 mai. Des cartes comme la carte Rémi Liberté ou Rémi Liberté Plus proposent des réductions importantes. Pour François Bonneau, le président du conseil régional Centre Val de Loire, cette nouvelle gamme tarifaire applicable au train et au car doit être un appel d'air pour conquérir les voyageurs occasionnels. Est-ce que cette nouvelle tarification pour nos trains régionaux est vraiment attractive?

Les réductions pratiquées en tout cas sont alléchantes. Elles sont toutes multimodales c'est-à-dire qu'elles s'appliquent au train et au car. La carte Rémi Liberté Plus pour les + 26 ans offre une réduction de 50% en semaine par rapport au tarif normal et de 66% le weekend jusqu'en Ile-de-France, en Pays-de-Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La carte Rémi Liberté Jeune propose les même réductions mais pour les moins de 26 ans.

Les jeunes qui ont besoin du train pour aller faire de la formation professionnelle ne sont pas oubliés, on fait un rabais de 75% pour aller en Ile-de-France. Ce qui va ramener nos concitoyens vers un service financièrement accessible et leur redonner du pouvoir d'achat -François Bonneau

Les brochures d'information sur les nouvelles cartes de réduction REMI distribuées aux clients de la SNCF © Radio France - Denis Guey

La réaction des usagers de la SNCF est plutôt favorable à ces nouveaux tarifs comme la carte Rémi Liberté ou le Pass Rémi Découverte. Ce dernier offre un tarif de 45 euros pour deux jours valable pour un groupe de 5 personnes, très pratique pour une virée shopping ou une promenade touristique en famille en région Centre ou en Ile-de-France.

Globalement, la création de ces cartes qui visent à fidéliser les occasionnels c'est une bonne chose. Et aussi la formule où on peut voyager en petits groupes de 5 pour un tarif forfaitaire -Jean-Marie Beauvais, le président de l'ADTT, l'association pour le développement des transports collectifs en Touraine

L'association des usagers qui regrette que la ligne SNCF Tours-Loches soit encore à 9 euros alors que la ligne de car, elle, est seulement à 3 euros ce qui ne va pas favoriser, dit-elle, le remplissage des trains. La région annonce aussi l'achat de 32 nouvelles rames TER entièrement neuves dans la période 2020-2023, pour un investissement de 460 millions d'euros. Elle desserviront les lignes qui relient Paris à Blois, Tours, Orléans, Nevers ou Montluçon.l