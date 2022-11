Des RER à Toulouse, pour quand, comment : les pistes actuelles

C'est une annonce forte, et inattendue qu'a fait Emmanuel Macron dimanche soir : l'objectif de développer un transport ferroviaire du quotidien de type RER dans dix métropoles françaises afin de favoriser la transition écologique. Autrement dit des TER plus grands et mieux cadencés, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, pour rejoindre la grande ville. Pas de calendrier annoncé ni de chiffres sur les investissements nécessaires, juste une impulsion politique. Décryptage à la sauce toulousaine.

Ce serait quoi un RER à Toulouse ?

Tout simplement des trains régionaux plus nombreux et plus grands, cadencés dans l'idéal tous les quarts d'heure, voire toutes les demi-heures, sur une grande plage horaire, du type 6h-minuit. Ce qui existe aujourd'hui, par exemple entre Toulouse et Muret ce sont des TER toutes les 20-30 minutes, mais seulement en heure de pointe le matin (7-9h) et le soir (17-19h). L'idée n'est pas de remplacer les TER qui existent, mais de compléter l'offre en densifiant la desserte de la proche banlieue, donc des RER pour relier Toulouse à, par exemple, Castelnau d'Estrétefonds, Venerque, Pibrac, Montgiscard, Gragnague, etc. Ce sont des hypothèses.

À quoi servirait ces RER ?

À désengorger le réseau routier évidemment. La croissance démographique de l'agglomération toulousaine (un million d'habitants en 2050, contre 800.000 aujourd'hui) ne va pas améliorer les choses. Près de 90% des actifs de l'agglomération qui se déplacent chaque jour entre le domicile et le travail utilisent leur voiture. Mais d'ici le 1er janvier 2024, près de 50.000 voitures ne pourront plus rouler dans Toulouse à cause de la ZFE. Le nombre d'usagers du train peut donc potentiellement exploser.

Qu'attend-on pour mettre en place ces RER à Toulouse ?

C'est un sujet très technique et très politique. Une question de priorité, pourrait-on dire. Pendant longtemps, les élus ont bataillé sur la LGV Bordeaux-Toulouse avant finalement de se mettre d'accord sur le fait que l'aménagement de la ligne pour le TGV permettra aussi de faire circuler des RER dans le nord toulousain. Ensuite, au Capitole, Jean-Luc Moudenc a longtemps pensé qu'il valait mieux faire la troisième ligne de métro. Le président de Toulouse Métropole disait encore cet été que le métro toulousain concernait trois fois plus de voyageurs que tout le réseau TER en Occitanie. En attendant, le 20 octobre dernier, la Métropole a voté à l'unanimité un vœu qui soutient la mise en œuvre d'avancées concrètes sur le RER.

Et qui financerait ces RER toulousains ?

On n'en est pas là, mais on peut imaginer que seront autour de la table les habituels acteurs institutionnels : Tisséo, la Région Occitanie, la SNCF, l'Etat. Le Département de la Haute-Garonne est favorable au concept, on peut parier qu'il sera au rendez-vous. En ce qui concerne Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc a affirmé qu'aucun euro ne serait dépensé en faveur du RER. Il faudra voir par la suite si sa position s'infléchit, peut-être indirectement via la contribution de l'agglomération à Tisséo.

Que change l'annonce d'Emmanuel Macron ?

Il manquait justement l'impulsion de l'Etat. À défaut d'être très précise, l'annonce du Président dimanche valide en quelque sorte le fait que cela va se faire, mais c'est au tour de acteurs locaux de se mettre d'accord. Souvenons-nous de la LGV Toulouse Bordeaux. Il a fallu l'annonce très officielle de Jean Castex à l'époque pour rendre le serpent de mer enfin concret. On a aussi vu que cela fut un très long chemin pour que chacun se mette d'accord sur le financement.

Quand verrait-on ces RER à Toulouse ?

Cela dépend de quoi l'on parle. Il y a une lecture court-termiste, que défend l'association Rallumons l'étoile , qui prône d'améliorer le réseau existant. Sur l'axe Colomiers-les Arènes, par exemple, dès 2024 il serait possible sans travaux de faire circuler un RER toutes les demi-heures entre 6h et minuit.

Les autres métropoles sont-elles plus avancées ?

Souvent prise en exemple, Strasbourg devrait expérimenter dès la mi-décembre un cadencement plus régulier de ses TER . 120 trains vont être rajoutés chaque jour entre Strasbourg et sa périphérie, soit une offre augmentée de 60% en semaine. Cela est possible grâce à un financement de 14 millions d'euros, assuré à part égale entre la région Grand-Est et la métropole de Strasbourg.