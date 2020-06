Suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur les Cévennes entre jeudi et vendredi, de nombreux axes de circulation sont impactés.

Des restrictions de circulation sur les routes du Gard et de la Lozère après les fortes intempéries

Pour prévenir tout risque d'accident, de nombreux axes restent coupés ce vendredi soir dans le Gard et en Lozère. Plusieurs routes ont été endommagées par les fortes pluies qui sont tombées sur les Cévennes. C'est le cas notamment de la Nationale 106 à Cassagnas en Lozère. En raison d'un affaissement de terrain, la circulation de tous les véhicules est interdite depuis Alès (Gard) en direction de Florac, jusqu'au Col de Jalcreste sur la commune de Saint-Privat-de-Vallongue (Lozère), le temps que les travaux de réfection de la chaussée soient terminés sur la RN 106.

Une dizaine de routes fermées dans le Gard

Dans le Gard, une dizaine de routes secondaires restent fermées ce vendredi soir.

Le pont submersible de Dions sur la Départementale 22 est fermé jusqu'à samedi matin. Le Gard reste en vigilance orange "pluies, inondations et orages" et en jaune "vents violents et vagues submersions" jusqu'en fin de soirée.