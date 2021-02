Des retards à la gare St Jean de Bordeaux à cause de l'alerte rouge aux pluies verglaçantes

Entre 1h et 3h de retard au départ et à l'arrivée des trains en gare de Bordeaux St Jean ce vendredi matin. La vigilance rouge aux pluies verglaçantes perturbent le trafic des TGV

Des voyages en train perturbés par les vigilances de Météo France. Les axes vers le Nord sont les plus touchés. Plusieurs voyageurs à destination de Paris patientent sur les quais. Émilie avait prévu le coup "J'ai pris la journée. Je ne vais pas aller travailler aujourd'hui". La mère du petit Philip est rassurée quand son enfant grimpe dans le train : "Il va à Paris. Avec deux heures de retard, mais il va à Paris. Je suis ravie". Mais sur le panneau d'affichage la durée de retard ne cesse de changer. 2 heures, puis 1h30 pour finalement atteindre 2h30.

Les voyageurs devaient initialement partir à 6h59. Il est 9h04 et Timothé patiente sur le quai. Il veut aller à Saint-Pierre-des-Corps : "Je me suis réveillé à 5h45. Ça fait deux heures que j'attends. C'est compliqué parce qu'on a pas d'informations. On a un train à quai mais pas d'horaire, on est dans le flou. Je suis étudiant, je n'ai qu'une hâte c'est de rentrer chez moi pour le week-end". À peine a-t-il terminé de parler que l'annonce retentit "En raison de l'alerte météo, la gare de Saint-Pierre-des-Corps ne sera pas desservie." "Je vais devoir essayer de rattraper un train à Paris. Pas le choix", s’exclame le jeune homme.

La file s'allonge pour demander des renseignements avec les retards affichés © Radio France - Marine Clette

Réflexe immédiat : aller demander des informations au point de renseignement. Timothé n'est pas tout seul, plusieurs dizaines de voyageurs privés de train ou de gare d'arrivée font la déjà queue.

Parmi les personnes qui patientent devant les panneaux, Xavier. Il doit prendre le train de 9h04. Pour le moment, seule 15 petites minutes de retard affichée : "Je ne suis pas forcément serein, ça augmente petit à petit. Quand je suis arrivé c'était annoncé 10 minutes", prévient le parisien. "Disons qu'il y a une légère anxiété mais pour le moment je fais partie des chanceux", conclut-il.

La patience est le maître mot pour les voyageurs © Radio France - Marine Clette

Même chance du côté de Sonia. Avec sa fille de 2 ans elles vont vers le quai numéro 4. Un train Ouigo à destination de Paris est annoncé sans retard, une aubaine. "Je dois aller voir de la famille. J'ai failli annuler parce que des copines ont eu des soucis avec les trains dès hier", confie la jeune bordelaise. "J'espère juste qu'ils ne vont pas nous faire patienter dans le train ou sur le quai, avec ma fille. Parfois ils ne l'affichent pas mais il y a quand même du retard.", s'inquiète-elle. Et le temps lui donne rapidement raison : le départ prévu à 8h54 sera finalement annoncé avec 20 minutes de retard.

L'attente en gare de Bordeaux St Jean © Radio France - Marine Clette

3 départements ont été placés en vigilance rouge neige-verglas. Cela concerne les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre. Ces conditions climatiques perturbent fortement la circulation des trains sur ces régions. Attention, ce vendredi matin les TGV de l'axe Paris / Bordeaux ne desservent pas les gares de Saint-Pierre-des-Corps et Poitiers. Pour plus de précisions rendez-vous sur les site de la SNCF pour voir les horaires et de Météo France.