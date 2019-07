Des retards sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg ce samedi matin

Vers huit heures ce samedi matin, un dégagement de fumée à la sortie du tunnel de Netreville près d'Evreux dans l'Eure a obligé la SNCF à interrompre la circulation des trains pour permettre aux pompiers d'intervenir.

Résultat, sept ou huit trains ont été retardés dans la matinée. On comptait entre trente minutes et deux heures et demi de retard selon les trajets.

Selon la SNCF, le trafic a pu reprendre à 10h30.