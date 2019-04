SNCF : des retards sur la ligne Le Havre-Rouen à cause d'un train de fret en panne

Le trafic des trains est perturbé sur la ligne Le Havre-Rouen ce lundi après-midi. En cause, un train de fret en panne entre Le Havre et Bréauté.

Rouen, France

Un train de fret est tombé en panne vers 15h ce lundi 29 avril 2019 entre Le Havre et Bréauté (Seine-Maritime). Il y a de nombreux retards de train en gare de Rouen et du Havre. Les trains circulent bien entre Rouen et Yvetot mais le reste du trajet doit s'effectuer en bus. La SNCF affrète des bus pour assurer la liaison Yvetot - Le Havre. La reprise du "trafic normalement" n'est pas prévue avant 19h selon la SNCF.