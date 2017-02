Des riverains dénoncent la transformation de champs d'ail en zone de stockage non autorisée

A Entraigues-Sur-La-Sorgue, un ex-agriculteur a converti ses terres agricoles en zone de stockage de son entreprise de transports de matériaux. Les riverains s'indignent des nuisances de cette transformation. Le maire demande le déménagement de l'entreprise... mais les gérants refusent.

A Entraigues-sur-La-Sorgue, un collectif d'une quinzaine de riverains s'est constitué pour mettre fin aux activités de stockage et de transport d'une entreprise de transport installée sur des terres agricoles. Les riverains du quartier Campsec s'indignent des agissements d'un ancien agriculteur: il a transformé sans autorisation plusieurs hectares de terres agricoles en zone de stockage de plusieurs milliers de tonnes de matériaux. Des clôtures ont été dressées sans consultation des voisins. La quinzaine de camions de l'entreprise fragilise le chemin et la route de campagne. Pour le maire d'Entraigues, "l’infraction est importante: ce genre d'activité doit se dérouler sur une zone d'activité. Une procédure est en cours. Elle ira au bout" assure Guy Moureau.

Le maire demande que l'entreprise déplace son activité car elle ne respecte pas les règles d'urbanisme

L'entrepreneur rétorque qu'il fait vivre dix-huit familles et qu'il est installé depuis 1850 sur ses terres. Quitter les lieux lui coûterait trop cher, surtout qu'à proximité de la route et de la voie ferrée, il estime que le lieu est stratégique pour son activité. Il se sent "visionnaire" mais promet d'aplanir les tas de terre sous les fenêtres des voisins . Le transporteur se prépare toutefois à stocker 4 à 10 000 tonnes de ballast pour les voies ferrées sur ses anciennes terres agricoles entre Entraigues et Bédarrides.