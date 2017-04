Des riverains inquiets du projet de bus à haut niveau de service à Cherbourg

Le bus à haut niveau de service (BHNS) ne verra pas le jour avant au moins quatre ans à Cherbourg, mais plusieurs habitants montent déjà au créneau. En cause : la crainte d'une circulation encore plus difficile et la disparition de places de stationnement le long de la chaussée.

La municipalité le martèle. Le projet de bus à haut niveau de service "n'est pas totalement défini et des modifications peuvent être apportées", assure Louis, Poutas, adjoint en charge de l'urbanisme à Cherbourg-en-Cotentin. Seule certitude : le tracé, de la place Napoléon, en passant par le quai Alexandre 3 jusqu'à la rue du Val de Saire, est établi. Pour le reste, rien n'est en encore arrêté. Combien de places de stationnement sur la chaussée seront supprimées ? Sur quels tronçons des voies dédiées au bus seront créées ? Faudra-t-il supprimer, dans ce cas, des voies de circulation ? Un flou qui commence à peser sur les habitants.

Plusieurs riverains et commerçants de la rue Val de Saire et du quai Alexandre 3 pensent sérieusement à se fédérer autour d'une association. Alain Rosette en est à l'initiative. L'audioprothésiste, quai Alexandre 3, interpelle ses confrères car il s'inquiète pour son commerce et l'attractivité du centre-ville. "Il faut voir le problème de manière globale. Soit il y aura des places de stationnement en moins au profit d'une voie dédiée au bus, soit il y aura des voies de circulation supprimées pour les voitures. Dans les deux-cas, c'est problématique. Cela ne donnera pas envie au gens de s'arrêter. Et qui en pâtira ? Nous, les commerçants et habitants."

"C'est déjà impossible de sa garer ici", une riveraine de la rue du Val de Saire

Dans la rue du Val de Saire, de l'autre côté du pont tournant, le problème est le même. "C'est déjà impossible de se garer ici, même le week-end, rouspète Isabelle, aide-soignante à l'hôpital Louis Pasteur. Toutes les places sont prises d'assaut, il faut tourner en voiture plusieurs minutes pour trouver une place. Et c'est parfois dans les rues adjacentes, plus loin, que l'on en trouve. Alors, avec le bus, je n'ose pas imaginer. Comment va-t-on faire ?"

Un mandataire nommé par la mairie pour mener à bien le projet

Louis Poutas dit "comprendre" l'inquiétude des habitants et promet "de les rencontrer" très rapidement. Mais l'élu l'assure, "il sera impossible de ne supprimer aucune place de stationnement, le long du tracé, seuls quelques ajustements pourront être faits." D'ailleurs, la municipalité anticipe avec la création, pour compenser, d'un parking à la place de la résidence Levallois, bientôt rasée derrière l'hôpital.

Louis Poutas, adoint en charge de l'urbanisme à Cherbour-en-Cotentin, estime que "des modifications du projet peuvent être apportées". © Radio France - Adrien Bossard

La mairie est déterminée à mener à bien le projet. Un mandataire vient d'être nommé pour assurer la maîtrise d'ouvrage, la mise en oeuvre des procédures réglementaires et la livraison de ce bus à haut niveau de service dans au moins quatre ans.