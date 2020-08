La deuxième étape du Critérium cycliste du Dauphiné se dispute en Isère entre Vienne et le Col de Porte. Voila ce qu'il faut savoir pour circuler ce jeudi et voir passer le peloton.

Des routes fermées et des masques obligatoires pour le passage du Critérium du Dauphiné en Isère

Départ fictif à 15h50, départ réel à 13h à Vienne

Le départ réel de cette deuxième étape sera donné à 13 heures à Vienne sur la départementale D167 après un rassemblement place Simone Veil auparavant et un départ fictif à 12h50 vers le cours Marc-Antoine Brillier, la rue Victor Hugo, la départementale 538, et la montée Saint-Marcel (voir tous les horaires de l'étape dans l'article ci-dessus). Direction ensuite le Col de Porte en Chartreuse, 135 kilomètres plus loin.

Arrivée dans le bassin grenoblois vers 15h30

Dans le Sud Isère, les routes seront fermées à partir de 14h45 à Veurey-Voroise et jusqu'à 16h45 à Sarcenas en Chartreuse. Quant à la route départementale 512 du col de Palaquit au col de Porte, elle sera inaccessible toute la journée de 8h30 à 20h. Voilà ce qu'indique le site Mobilité de la Métropole de Grenoble :

Routes fermées à la circulation (horaires indicatifs) :

D3, D1532 - Veurey-Voroize - De 14h45 à 16h30.

D1075, D105, D105A - Fontanil Cornillon, St-Egrève - De 15h à 16h45.

D57 - Quaix-en-Chartreuse, Sarcenas - De 15h à 16h45.

D512 - Col de Palaquit à Col de Porte - Sarcenas - De 8h30 à 20h00.

Stationnement : interdit le long du parcours de l'épreuve.

Perturbations réseau de transports en commun :

Lignes TAG perturbées : 20, 22, 51, 54, 61, 62.

Lignes Transisère perturbées : 2900, 5200, 7300, EXP2.

Masques obligatoires pour tous les spectateurs le long du parcours

Le Préfet de l'Isère, comme tous les préfets concernés par le parcours du Critérium, a pris un arrêté, à la demande de l'organisateur ASO (Amaury Sport Organisation), pour imposer le masque aux spectateurs qui viendront au bord des routes. Voilà le texte de l'arrêté :

A la demande d'ASO, organisateur du Critérium du Dauphiné, Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère, a décidé de prescrire le port du masque dans le cadre des étapes qui ont lieu en Isère. Cette mesure concerne les zones de départ et d'arrivée de cette épreuve sportive mais également l'ensemble du parcours de la course. En effet, bien que la situation sanitaire demeure sous contrôle en Isère, la propagation du virus est toujours active.

Les étapes concernées sont les suivantes :

· Vienne (Isère) - Col de Porte (Isère) le 13 août 2020 ;

· Corenc (Isère) - Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) le 14 août 2020.

Au-delà du seul port du masque, le préfet de l’Isère en appelle à la responsabilité de tous dans l’application des gestes barrières qui doivent impérativement être respecté :

· Se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ;

· Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

· Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;

· Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.