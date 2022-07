Des rues importantes de Périgueux fermées à la circulation au moins jusqu'à la fin de l'été

Les panneaux "Merci de votre compréhension" ont été installés la semaine dernière mais ce lundi 4 juillet beaucoup d'automobilistes ont découvert avec surprise des rues coupées à la circulation dans le centre-ville de Périgueux. Le Grand Périgueux a lancé son grand chantier pour permettre le passage des nouveaux bus à haut niveau de service. Un chantier à 2,3 millions d'euros qui va durer cinq mois.

Six phases de travaux

L'agglomération annonce qu'il y a aura six phases de travaux dont trois importantes pendant l'été. La première a débuté ce lundi 4 juillet avec la fermeture de la circulation place Francheville, entre le cour Fénelon et la rue Taillefer. Cela va durer jusqu'au 29 juillet

Les voitures ne circulent plus devant le Monoprix à partir du 1er août

A partir du 1er août, la place Francheville est fermée en direction de la rue du président Wilson. Les voitures ne peuvent plus circuler devant Monoprix.

Le carrefour de la Mie Câline fermé à la circulation jusqu'à la fin du mois d'août

A partir du 22 août et pendant une semaine, de nouvelles rues ferment à la circulation. Il s'agit du carrefour entre la place Bugeaud et la rue du Président Wilson, au niveau de la Mie-Caline.

La rue devant la mairie de Périgueux fermée trois semaines en septembre

Du 1er au 20 septembre, la rue du président Wilson ferme à la circulation entre la place Bugeaud et la rue Ernest Guiller.

La circulation déviée à partir du 20 septembre

A partir du 20 septembre, la circulation sera possible mais déviée sur ce secteur et ce, pendant deux mois environ jusqu'au 17 novembre. Les travaux continueront la nuit place Bugeaud, place Francheville et entre le cours Fénelon et la rue du Président Wilson.