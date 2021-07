Des salariés de l'Institut Pasteur de Lille se mettent au vert en testant des vélos électriques

Depuis début juillet, vingt salariés de l'Institut Pasteur de Lille ont reçu les clés de leur nouveau mode de transport pour les deux mois d'été : un vélo électrique. Ils sont repartis avec chez eux et vont avoir tout le loisir de le tester, afin de savoir s'ils veulent sauter le pas et investir à leur tour. C'est le dispositif GoodWatt, soutenu par l'ADEME, qui propose ce prêt aux employeurs.

"Je pense que c'est bien d'essayer avant d'acheter quelque chose avec un tel budget"

Chaque salarié retenu pour tester ce dispositif se voit confier tout l'équipement : le vélo bien sûr, mais aussi un cadenas, un casque, un vêtement de pluie et un gilet réfléchissant. Ils sont vingt de l'Institut Pasteur a avoir été retenu pour faire le test, et tous avancent le même argument : essayer avant d'acheter. "J'y pensais depuis un petit moment" explique Emeline, qui vient en métro tous les jours, "car je n'ai que 8 kilomètres à faire pour venir, mais avec des petites montées. Je n'avais jamais eu l'occasion de tester, et je pense que c'est quand même bien d'essayer avant d'acheter quelque chose avec un tel budget." Des moniteurs de GoodWatt sont là pour leur expliquer comment faire fonctionner l'assistance électrique.

Avant de les laisser pédaler en solo, et une fois les vélos testé et ajustés, le petit groupe part dans les rues de Lille pour une balade d'une petit heure, avec un moniteur. Le but : les aider à prendre leurs marques sur leurs nouveaux vélos, et à être plus assurés au milieu de la circulation. "Au-delà du prix, le frein principal pour les potentiels utilisateurs c'est _un frein psychologique_, et les moniteurs les aident à dépasser ce blocage" explique Elodie Frémaux, chargée de communication chez GoodWatt.

Aider les salariés à lâcher leur voiture

Sur les 600 salariés du campus de l'Institut Pasteur, seule une soixantaine se rend actuellement au travail en vélo, selon Charles Quentin, responsable Qualité, Service et Environnement sur le campus. "Le but, c'est d'aider les salariés à lâcher leur voiture" explique-t-il. "On avait déjà le plan mobilité depuis 2017-2018, et l'opportunité s'est présentée. L'idée, si des gens passent le pas, c'est de renouveler l'expérience".

Les testeurs vont être accompagnés tout au long de leur essai avec suivi du kilométrages, calories perdues, CO2 économisé... et un bilan à la fin des deux mois, pour savoir si ça vaut le coup pour eux d'investir. Ceux qui souhaiteront acheter un vélo électrique seront accompagnés pour trouver des aides.

GoodWatt est un dispositif lauréat d'un appel à projets du Ministère de la Transition écologique, soutenu par l'ADEME, qui s'adresse à tous les employeurs. Lille est la quatrième ville à tester le dispositif depuis un an, après Nantes, Rennes et Lyon. Les salariés d'Ankama et Dalkia à Lille et du CHU d'Amiens devraient aussi pouvoir en profiter dès septembre prochain.