Des accès prioritaires pour faire face au manque de carburant dans la Somme

En attendant les réapprovisionnements promis par le gouvernement, c'est toujours la galère à la pompe dans les Hauts de France. 30% des stations de la région manquent de carburant, à cause du blocage d'un dépôt près de Dunkerque et de plusieurs raffineries et aussi de la ruée des automobilistes craignant d'être à sec.

Dans la Somme, une grande majorité des stations fait face à ces difficultés. Ce vendredi, les derniers chiffres répertoriés sur le site internet dédié du gouvernement , elles sont par exemple une dizaine seulement à pouvoir proposer du sans plomb 95. Face à cette situation, la préfecture renforce certaines mesures.

Files prioritaires

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, les autorités samariennes prolongent l'interdiction de remplir les jerricans et les bidons, déjà en vigueur depuis mercredi. Cette interdiction reste en vigueur jusqu'au lundi 10 octobre. Des accès prioritaires vont également être mis en place dans certaines stations du département pour les services de sécurité et de secours, "afin d'assurer leurs missions prioritaires".

Par ailleurs, la préfecture de la Somme rappelle que "les services assurant les transports scolaires, interurbains et ferroviaires sont en capacité d'assurer la continuité de leurs services."