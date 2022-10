Des stations-service donnent la priorité aux soignants dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Six stations-service pour l'instant concernées dans les Bouches-du-Rhône

Face à la pénurie de carburant qui continue dans toute la France, un dispositif d'accès prioritaire est mis en place par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour les professions médicales, les services d'incendie et de secours et les forces de sécurité intérieure. Voici la liste et les horaires des stations concernées.

Sept stations concernées dans les Bouches-du-Rhône :

Carrefour Marseille Bonneveine : 7 pistes réservées de 6h30 à 8h

Carrefour Vitrolles : 2 pistes réservées de 9h à 16h

Carrefour la Ciotat : 12 pistes réservées de 5h à 7h du matin

Carrefour Salon de Provence : 2 pistes de 7h à 17h

Total Energies Marseille les Olives, 3 pistes de 6h à 9h

Total Energies Arles relais pont Van Gogh : 4 pistes 6h-9h

Carrefour la Pioline avec une file d'accès réservée

Dans le Var également, la préfecture pris des mesures similaires, où sept stations sont concernées :