Des taxis gratuits, sous certaines conditions, pour compenser les bus arrêtés sur Nîmes Métropole

Nîmes Métropole met en place, en partenariat avec Transdev, un système de réservation de taxis gratuits pour compenser l'arrpet des bus avant 6h du matin et après 20h30.

Dans le cadre du déconfinement progressif, Nîmes Métropole, grâce à un partenariat avec Transdev, l’opérateur de bus de la Métropole, et les taxis nîmois Tran, met en place un nouveau service de réservation de taxi gratuit pour compenser l’arrêt des bus avant 6h et après 20h30 sur les lignes T1, T2 & L2. Transdev a réduit son offre de service, stoppant certaines lignes très peu utilisées tôt le matin et en soirée, depuis le confinement. Le besoin se faisant sentir, l’opérateur a donc mis en place ce nouveau service de taxi gratuit.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les personnes travaillant en horaires décalés, comme les soignants qui doivent se rendre au CHU ou à la clinique, le personnel d’entretien des bureaux, les acteurs de l’approvisionnement, ou toute personne se déplaçant pour des besoins essentiels.

Comment en profiter ?

Totalement gratuit, ce service fonctionne aux arrêts de bus et horaires habituels des lignes T1, T2 & L2. Il suffit d’appeler le 04 66 29 40 11 une demi-heure avant, de préciser son arrêt et l’horaire, et le taxi sera au rendez-vous.

Est-ce un service sécurisé Covid-19 ?

Afin de respecter les mesures sanitaires, deux personnes maximum sont autorisées dans le taxi. Chaque personne doit se munir d’une attestation de déplacement dûment complétée par l'employeur ou d’une attestation de déplacement officielle, uniquement pour les motifs suivants : - Activité professionnelle - Consultations médicales et soins - Motif familial impérieux - Assistance aux personnes vulnérables ou précaires - Situation de handicap - Motifs judiciaires ou administratif - Missions d’intérêt général.