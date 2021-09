Les trains ne circulent plus entre Limoges et Périgueux ce vendredi 24 septembre à cause d'une panne de signalisation. Des retards importants sont à prévoir pour les voyageurs annoncent l'information Nouvelle-Aquitaine.

Des TER retardés entre Périgueux et Limoges à cause d'une panne

Depuis 9h30, ce vendredi 24 septembre, une panne est en cours sur un élément de signalisation entre la Coquille et Thiviers annonce le compte d'information TER Nouvelle-Aquitaine. Les trains entre Limoges et Périgueux ne circulent plus et les voyageurs doivent s'attendre à des retards importants sur plusieurs TER.

Plus d'informations à venir.