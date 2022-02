Des TER hybrides vont rouler sur les lignes Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez dès 2023

Depuis des années, la SNCF travaille sur la décarbonation dans le transport ferroviaire. Un enjeu considérable puisque l’entreprise vise la sortie du diesel en 2035 et un objectif de 0% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. L’arrivée des trains hybrides représente une étape importante vers ces objectifs. Après huit mois d’essais, le premier TER hybride français, qui utilise à la fois l’électrique, le thermique et des batteries, doit être mis en service l’an prochain. Un projet à long terme qui a coûté 16,8 millions d’euros et qui a été financé par quatre région : Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Occitanie. Un TER que la SNCF a officiellement présenté ce mercredi 16 février.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deuxième trimestre 2023

Après avoir été modifié à l'usine Alstom de Reichshoffen (Bas-Rhin), un TER Regiolis de la région Occitanie équipé d'une voiture transformée en laboratoire a déjà parcouru 9.000 km en essais. Les responsables des transports de ces régions se sont dits prêts, mercredi lors d'une présentation, à transformer leurs trains sur ce modèle.

Carole Delga, la présidente de Région a redit tout son attachement à ce projet de trains plus propres. " Je veux faire de l’Occitanie une Région pionnière et exemplaire en matière de transports décarbonés. Aujourd’hui nous franchissons une étape majeure avec la présentation du premier Train Hybride français qui sera mis en service en 2023 sur le réseau régional. Depuis 2018, j’ai engagé l'Occitanie, aux côtés de nos partenaires, dans cette expérimentation qui offre de réelles perspectives en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre."

Ce TER expérimental doit maintenant être mis en service au deuxième trimestre 2023 dans les régions participantes. Ce train nouvelle génération qui va faire des essais sur deux lignes en Occitanie en 2023. Jean-Luc Gibelin Vice-Président au Conseil Régional a participé à la présentation de ces rames. Et il confirme que les essais auront lieu sur deux lignes de notre région : Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez.