Des TER manquent à l'appel en ce jour de rentrée en Pays de la Loire

"On a eu une recrudescence inédite, j'allais dire historique, du nombre de chocs depuis le printemps : des heurts d'animaux, des collisions. Plus les intempéries de la tempête Patricia au mois d'août. Il nous manque donc un certain nombre d'engins pour présenter un plan de transports complètement normal. On a aussi, et je ne m'en cache pas, un sujet autour de démissions au centre de maintenance de Nantes-Blotterau (ndlr : là où sont réparés, entretenus les TER de la région, notamment)." Voilà les explications avancées, vendredi 1er septembre en fin de journée, par Olivier Juban, patron du réseau TER en Pays de la Loire pour justifier la suppression de 17 trajets sur 580 à compter de ce lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire.

Environ 2.000 clients concernés au quotidien selon la Région

Cinq lignes sont concernées : Nantes/Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes/Pornic; Nantes/La Rochelle; Nantes/Rennes, via Redon et Nantes/Ancenis. Pour le conseil régional, qui confie la gestion du réseau TER à la SNCF, cette situation est "inacceptable", écrit-elle dans un communiqué. La Région n'a pas apprécié avoir été informé de ces modifications tardivement, moins d'une semaine avant leur entrée en vigueur.

Et Roch Brancour, vice-président à la tête de la commission "infrastructures et transports", d'avancer qu' "il y a beaucoup d'entreprises de notre territoire qui sont confrontées à ces difficultés. Selon moi, ça ne suffit pas à expliquer une telle situation. On parle quand même de 17 circulations qui sont supprimées au quotidien. Pour un certain nombre en heures de pointe et sur des "origines-destinations" très fréquentées, je pense notamment à Nantes/Ancenis. Il faut qu'on ait plus d'anticipation de la part de la SNCF."

Le conseil régional envisage de ne pas verser l'intégralité des sommes qu'elle est censée régler à la SNCF : '"on s'assurera que tous les services qui n'ont pas été réalisés ne soient pas payés." Roch Brancour précise également que la Région va demander à la SNCF de faire un geste financier aux abonnés concernés. La Région estime que chaque jour quelque 2.000 usagers seront concernés par ces suppressions de TER ou des trajets via des bus de substitution, avec à la clé des trajets plus longs.

"Des modalités de dédommagements à l'étude", dit la SNCF

La SNCF, pour sa part, assure que "des modalités de dédommagements sont à l'étude." Le directeur du réseau TER en Pays de la Loire fait savoir que des recrutements de personnel sont en cours, que des renforts temporaires sont en place et que d'autres régions ont prêté des rames pour limiter l'impact de ces soucis. Le retour à la normale se fera entre la mi-septembre et début octobre pour l'essentiel des trajets concernés. Dans son communiqué, la SNCF évoque cependant un retour à la normale le 25 novembre sur la ligne La Rochelle/Nantes.

Des usagers, résignés, qui s'adaptent

Les usagers, eux, étaient nombreux vendredi 1er septembre à ne pas être au courant de ces changements. Pour Denis, qui habite Sainte-Pazanne et vient travailler sur Nantes en train : "on nous fait remplir des formulaires tout au long de l'année, je pensais que c'était pour avoir des trains en plus vu le monde qui prend de plus en plus le train, et non, c'est pour nous en enlever. C'est une mauvaise nouvelle." Et il souligne que malgré ce service amoindri, le prix qu'il paie grimpe.

Même sentiment de frustration, mais aussi de résignation, pour Jérôme. Il va devoir partir de chez lui une grosse demi-heure plus tôt et des rames bien pleines avec "du report de voyageurs, c'est tout à fait possible. De toute façon, il manque des rames. Ce qui devrait se développer énormément dans les services publics, c'est justement le rail."

