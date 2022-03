Après le carburant, le prix des billets de train augmentent en région PACA

Il n'y a pas que l'essence et le gazole qui augmentent, mais les billets de train aussi. Dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur les billets de Trains Express Régionaux (TER) augmentent le 1er avril. C'est la commission permanente de la région qui a acté cette hausse fin février.

Les billets de trains augmentent de 2,82% tandis que les abonnements pour les trajets réguliers augmentent de 4,5%. Annoncer que le prix des trains augmentent alors que celui des carburants explosent fait évidemment réagir les usagers, alors, la région invoque un argumentaire précis pour justifier cette hausse.

C'est une décision de bonne gestion" Jean-Pierre Serrus, vice-président LREM de la région PACA

Le premier argument de la Région Provences Alpes Cotes d'Azur c'est que les prix n'ont pas bougé depuis 2015. En 7 ans, les coûts facturés par la SNCF à la région ont augmenté et donc il faut les répercuter sur les billets. "C'est une décision de bonne gestion" dit Jean-Pierre Serrus, vice-président LREM de la région PACA.

Toujours selon la Région, l'effort qui est demandé aux usagers n'est rien comparé à ce que va prendre en charge le conseil régional. En fonction des trajets le prix augmente de 10 centimes à 1 euros. Jean Pierre Serrus, vice président de la région annonce aussi que les tarifs vont être révisés en profondeur. Selon ses mots "Le but est de passer de 140 tarifs à seulement une dizaine avec un effort pour les tarifs sociaux".

"C'est pas vraiment le moment de dissuader les citoyens de prendre le TER" critique Gilles Marcel, président de l'association d'usagers Noster Paca et il conclue "il faut faire en sorte que les gens qui ne peuvent plus prendre leur automobile individuelle à cause du prix des carburants puissent au moins prendre le train !".