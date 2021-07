Des TER supprimés en Lorraine suite à une panne d'un train de marchandises

Depuis le début d'après-midi, la SNCF informe sur les réseaux sociaux des conséquences de la panne d'un train de marchandises sur le trafic des TER entre Nancy et Metz par exemple.

Un trafic de TER perturbé ce jeudi après-midi notamment entre Nancy et Metz

"Retards et suppressions à prévoir" ce jeudi 8 juillet dans le trafic des trains régionaux notamment entre Metz et Nancy. La panne d'un train de marchandises perturbe le trafic, prévient la SNCF. Entre autre : le Nancy /Metz de 14h30, le Metz/Nancy de 15h01, Nancy/Metz de 15h25 et le Metz/Nancy de 16h39 sont supprimés.

En tout, cinq trains annulés, pas d'acheminement par la route des voyageurs mais des propositions dans les TER suivants, précise la SNCF. Elle prévoit un retour à la normale dans l'après-midi pour l'heure de pointe.

